Witsel à T. Hazard: « Dépêche-toi de venir, on a vraiment besoin de toi »

Thorgan Hazard et le Borussia Mönchengladbach sont passés à côté d’une place en Ligue des Champions en s’inclinant 0-2 face au Borussia Dortmund dimanche soir lors de la dernière journée de Bundesliga. Cinquième, 'Gladbach jouera donc l’Europa League la saison prochaine tandis que Thorgan Hazard disputera la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund qui devrait – cela ne fait plus aucun doute – s’assurer les services du Diable rouge cet été.

Interpellé au micro d’Eleven Sports après la rencontre, Hazard a parlé de son rapport avec son futur équipier chez les 'Borussen', Axel Witsel. « On est en contact avec Axel. C’est un joueur avec qui je parle régulièrement. Il sera là pour m’aider la saison prochaine », a affirmé Hazard. « Il ne fallait pas qu’il me motive pour venir. Quand un club comme le Borussia Dortmund te veut, il n’y a pas besoin d’une motivation supplémentaire. C’est néanmoins bien qu’il y ait quelqu’un que je connais dans le vestiaire. J’espère que mon intégration se passera bien mais je pense qu’il n’y aura pas de souci. »

Axel Witsel s'est lui aussi exprimé devant le caméras d'Eleven et révélé une partie des discussions qu'il a eues avec son équipier chez les Diables rouges. « Je lui ai simplement dit que notre style de jeu lui convenait. C'est quelqu'un qui aime toucher le ballon, qui aime combiner et ça, c'est vraiment dans notre ADN. Je suis certain qu'il a eu d'autres offres. Mais je lui ai dit qu'il connaissait bien le championnat allemand qui n'est pas un championnat facile. Je lui ai dit : 'dépêche toi de venir car on a vraiment besoin de toi.' »