Wilmots: "Qui est le meilleur entre Hazard et De Bruyne? C'est une connerie de le demander"

Marc Wilmots était l'invité de RMC dans l'émission Footissime ce mercredi. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale s'est prêté au jeu du prompteur, qui consiste à compléter des phrases qui défilent devant lui.

Avec son franc parler habituel, cela a fait mouche. Le Belge a par exemple égratigné son ancien coéquipier Christophe Dugarry ainsi que les journalistes en général.

On lui a aussi demandé de choisir qui était le meilleur entre Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Sans détour, le Taureau de Dongelberg a expliqué que "c'était une connerie", expliquant que les deux joueurs étaient différents et complémentaires.