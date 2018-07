Wilmots: "Hazard peut à lui tout seul faire exploser le match"

Thierry Luthers a obtenu en exclusivité un entretien avec Marc Wilmots. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges donne son avis sur la génération actuelle et sur le match qu'elle va disputer contre le Brésil ce vendredi soir, en 1/4 de finale de la Coupe du Monde.

"Tous les éléments sont au vert" affirme Marc Wilmots. "Tous les joueurs en défense sont là. Il y a de l'expérience, du métier, de l'union. Je pense que tout est réuni pour faire quelque chose de très bien. Pour continuer à faire rêver le pays. C'est cela qu'on avait commencé à entamer. Maintenant que je suis en Belgique, je vois les drapeaux dans les rues, partout sur les maisons. Il y a quelque chose qui s'est créé. Un patriotisme qui s'est créé. c'est la plus belle qu'on soit parvenu à faire."

L'ancien capitaine des Diables concède être encore en contact avec plusieurs joueurs. "Oui, par sms, pour les anniversaires, ... Pendant 4 ans on a fait quelque chose que personne ne pourra oublier. Ce qui est bien, c'est que cela continue. Et c'est normal. On n'oublie pas le début de l'histoire. Ce groupe est le même que celui que j'avais créé. Et il y a des joueurs comme Denayer ou Origi qui peuvent encore enrichir le groupe et le continuer. On avait déjà pensé à cette continuité dans mon staff. Les bases ont été mises."

Le Brésil se dresse face aux Diables Rouges ce vendredi soir. Ce sera un moment clé pour quelques joueurs de l'équipe belge, qui vivent peut-être leur dernière compétition internationale. "Quelques joueurs sont sur la fin. On en a perdu aussi comme Van Buyten ou Lombaerts. Alors oui, cette Coupe du Monde est un moment clé pour Kompany ou Vermaelen. Il y aura une relève après. Et il faudra lui donner du temps. On ne peut pas être à 21 ou 22 ans comme Vincent l'est à 32 ans."

Marc Wilmots est persuadé que Brésil-Belgique est le match parfait pour voir Eden Hazard donner la pleine mesure de son talent. "Je pense que c'est le match d'Eden. Il a l'occasion de passer dans une catégorie supérieure. Je suis certain qu'il peut y arriver. Par ses accélérations, son sens du but. Il est capitaine et fier de l'être. C'est un match où j'attends qu'Eden fasse un match un peu comme contre la Hongrie. Il peut à lui tout seul faire exploser le match. Il est dans un rôle plus libre que lorsqu'il était avec moi. Je compte sur lui pour faire basculer cela. Il y a de la qualité partout chez les Diables. Il faudra juste voir notre défense. Si nos ailiers ne laissent pas trop d'espace dans leur dos..."