Célébrés par la foule dans les rues de Bruxelles, les Diables rouges ont fait la fête et chanté tout au long du parcours qui les menait vers la Grand Place. Le sélectionneur national a lui aussi participé à la fête en entonnant le célèbre "Waar is da feestje, hier is da feestje". Le tout accompagné d'un pas de danse.