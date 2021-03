Vous souvenez-vous de ces joueurs qui ont porté le maillot des Diables Rouges une seule fois ?

Ils peuvent se vanter d’avoir un jour fait partie du groupe des Diables Rouges. Chaque footballeur, vous le dira, c’est le Graal, l’aboutissement d’une carrière, le souvenir que l’on raconte à ses petits-enfants et surtout ceux qui n’ont pas connu "Papy" à l’époque de sa splendeur. Nous nous sommes amusés à nous replonger dans l’histoire de ces diables rouges éphémères, des joueurs qui ont en commun d’avoir eu 1 seule sélection. Ils ont donc été sur la feuille d’un match des diables. Certains ont eu le privilège de disputer une rencontre d’autres quelques minutes ou rien. Mais pour chacun, ça reste un moment gravé à tout jamais dans leur mémoire. On pourrait les appeler les Diables d’un soir, les Diables éphémères. On a ainsi pu dresser deux équipes, plus ou moins cohérentes. Une avec des Diables éphémères qui le resteront puisqu’ils ne sont plus actifs. L’autre avec des joueurs qui potentiellement peuvent encore être appelés, plus certains que d’autres puisque dans les actifs se côtoient par exemple, Cornelis et Zinho Vanheusden…

Le 11 des Diables éphémères NON ACTIF

TEAM PRESENTATION KV KORTRIJK 2010-2011 © Belga GARDIEN : Glenn Verbauwhede On l’avoue, on a triché un peu. Pour être tout à fait honnête, Glenn a 35 ans et est toujours actif en Afrique du Sud. Mais bon, soyons de bon compte, il a peu de chance d’être encore repris. Son unique sélection date de 2005. Le 12 octobre pour une rencontre face à la Lituanie. Il est le 3e gardien des Diables alors qu’il n’est pas titulaire dans son club, le FC Bruges…

© Belga DEFENSEUR DROIT : Jason Vandelannoite Il fut un des espoirs du football belge lorsqu’il évoluait au FC Bruges. Mais avec une étiquette de gars pas sérieux en dehors, pas assez professionnel. Il passera notamment par Malte et Tubize et évolue encore en amateur à Torhout. Le 24 mai 2006, il est sur banc de Belgique – Turquie mais y restera.

© Belga DEFENSEUR CENTRAL DROIT : Serge Kimoni Les "Kimoni", c’est une sacrée fratrie. Serge est le frère de Daniel (FC Bruges) et Donatien (FC Liège). Il vient de quitter Seraing pour le FC Bruges lorsqu’il est sélectionné chez les diables, le 11 novembre 1987 pour une rencontre face au Luxembourg mais avec 0 minute de temps de jeu. Son frère Daniel comptabilise 4 sélections et 3 matches.

© Belga DEFENSEUR CENTRAL GAUCHE : Geert Emmerechts Actif au RWDM puis à l’Antwerp, Emmerechts est sélectionné pour affronter Israël le 19 janvier 1988. Il dispute une mi-temps. A bientôt 53 ans, il réalise aujourd’hui aussi un joli parcours en tant qu’entraîneur à Anderlecht pour les jeunes, la réserve et comme adjoint. Il est actuellement en fonction à Berchem avec qui Anderlecht collabore.

© Belga DEFENSEUR GAUCHE : Michel Wintacq Cet élégant latéral moustachu a été révélé à La Louvière puis au FC Liège. Il vient de quitter Rocourt pour le Standard lorsqu’il est appelé le 12 octobre 1983 pour une rencontre face à l’Ecosse à laquelle il prendra part. C’est un latéral moderne porté vers l’offensive et 2 fois finaliste de la coupe de Belgique avec le Standard. Sa carrière d’entraîneur le mènera notamment à Mons, Boussu, Tournai et aux Francs-Borain.

© Belga MILIEU : Karel Snoeckx Il est un des symboles de la réussite du Lierse de la fin des années 90. Un an avant le titre lierrois, Karel est convoqué le 29 mai 1996 pour une rencontre face à l’Italie à laquelle il prendra part. Avec un partage à la clé. Mais disparaît de la sélection par la suite. Pas facile de se faire une place aux côtés des Scifo, Degryse ou Verheyen Il remporte en 2005 la Coupe avec le Germinal Beerschot.

FOOT STANDARD 2001/2002 © Belga MILIEU : Didier Ernst C’est presque étonnant de retrouver Didier Ernst dans cette liste. Il est un des capitaines emblématiques du Standard pendant 13 ans. L’équipe liégeoise est notamment composée à l’époque de Bodart, Genaux, Wilmots, Léonard, Hellers ou Goossens, les entraîneurs sont Haan puis Waseige… Bref Ernst a l’étoffe d’un Diable mais est barré par Franky Van der Elst ou Yves Vanderhaeghe. Il compte une seule sélection, le 30 mars 1999 face à l’Egypte ou il joue mais ou la Belgique perd.

© Tous droits réservés MILIEU : Geert Broeckaert Son histoire est intimement liée à Mouscron mais c’est au cercle de Bruges qu’il se révèle et est sélectionné en équipe nationale pour une rencontre face à la RDA le 12 septembre 1990 à laquelle il prendra part. Comme entraîneur il passe par Mons et Mouscron.

© Belga MILIEU : Didier Quain Barbu, élégant et sec. Didier Quain avait une allure très reconnaissable. C’est au FC Liège qu’il connaît son apogée avec 2 titres de vice-champion, une coupe et la découverte de la Coupe d’Europe face à la Juve, Benfica ou encore le Werder de Brême. Il est dans le noyau des diables pour un match amical face aux Pays-Bas le 9 septembre 1987 sous Guy Thys.

© Belga ATTAQUANT : Rudy Haleydt C’est l’époque du Waregem des années 70. Haleydt forme un duo redoutable avec le buteur hollandais Aad Koudijzer. Et Haleydt c’est un style très "années 70". Il compte une convocation et un match joué en équipe nationale le 5 septembre 1976 face à l’Islande. Guy Thys qui a succédé à Raymond Goethals le fait entrer à la 60e minute.

© Belga ATTAQUANT : Dante Brogno Icône à Charleroi, régulièrement bien classé parmi les buteurs de la compétition belge, dribbleur, style unique, Dante a tout pour s’imposer. Sauf peut-être d’être de la génération de Luc Nilis et Marc Degryse. Résultat, une seule sélection le 11 octobre 1997 face au Pays de Galles ou il n’est pas monté au jeu. Son frère Toni, totalise-lui 11 sélections et 7 apparitions.

Le 11 des Diables sélectionnés une fois mais toujours actifs

© Belga GARDIEN : Hendrik Van Crombrugge Et oui, présélectionné comme 3e ou 4e gardien, le gardien d’Anderlecht ne compte qu’une sélection officielle et une rencontre disputée face à la Côte d’Ivoire le 8 octobre 2020. Les choses pourraient évoluer s’il est rétabli et repris pour l’Euro.

© Belga DEFENSEUR DROIT : Steve Colpaert Steve a été cédé par l’Antwerp à Alost. Il aurait pu figurer dans l’équipe éphémère car son nombre de sélection n’augmentera plus. Le 3 mars 2010 il a disputé Belgique – Croatie. C’est le sommet d’une jolie carrière qui l’a mené au Brussels et à Zulte-Waregem.

© Belga DEFENSEUR CENTRAL : Zinho Vanheusden Une sélection, un match mais il est certain que le défenseur du Standard ne va pas en rester là. Il a débuté face à la Côte d’Ivoire le 8 octobre 2020. Il est pour beaucoup le futur patron de la défense belge comme il l’a été chez les espoirs. Non c’est sûr, ce statut de Diable éphémère n’est qu’un malentendu. Il faut bien commencer un jour par une sélection avant beaucoup d’autres.

© Belga DEFENSEUR CENTRAL : Björn Engels L’ex Brugeois a constitué un réel espoir de carrière chez les diables. Pourtant, il ne compte qu’une sélection, elle date du 29 mars 2016 et il n’avait pas joué. Sans doute que le système à 3 et le nombre de prétendant à ce poste là lui ont joué des tours. Et il se pourrait bien qu’on ne le voit plus sous la vareuses belges.

© Belga DEFENSEUR GAUCHE : Hans Cornelis Encore actif, il y a peu avec Deinze, l’ancien Brugeois était sur la feuille de Serbie-Monténégro – Belgique le 4 juin 2005. Mais sans monter sur le pelouse. Il avait pourtant un joli profil et était passé par toutes les équipes d’âges de la Belgique.

200728 Photoshoot KV Kortrijk 2020 - 2021 © Belga DEFENSEUR : Timothy Derijck Et oui une seule sélection aussi pour ce joueur formé à Anderlecht et qui a fait un joli parcours aux Pays-Bas puis à Zulte, Gand et Courtrai. Le 6 septembre 2011 il a assisté depuis le banc à la victoire de la Belgique face aux Etats-Unis.

© Belga MILIEU : Alexis Saelemakers Une seule sélection et une seule présence face à la Côte D’Ivoire, lui aussi. Mais forcément le talent du garçon, aujourd’hui titulaire à l’AC Milan l’aménera à affoler le compteur de ses sélections en équipe nationale très prochainement.

© Belga MILIEU : Charles De Ketelaere Ex-tennisman, le Brugeois est assurément un des futurs piliers de l’équipe nationale. Il constitue le futur des Diables. Il se souviendra du 11 novembre 2020 et de ses premières minutes jouées sous la vareuse de l’équipe nationale face à la Suisse. Sa présence chez les Diables ne restera pas éphémère.

© Belga MILIEU : Derrick Tshimanga Il termine peut-être son parcours pro à OHL. Mais on se souvient que ce joueur capable d’arpenter tout le flanc gauche a joué Slovénie- Belgique le 10 août 2011.

© Belga ATTAQUANT : Anthony Limbombe Genk, Bruges, le Standard, Nantes, un parcours un peu cahotique. Avec pourtant des qualités évidentes de percution. Anthony n’a pris part qu’à un match de l’équipe nationale, en 2018 le 27 mars (il y a presque 2 ans) face à l’Arabie Saoudite. De bons choix et de la constance pourrait encore lui permettre d’améliorer cela. Il est temps, Anthony a 26 ans.

© Belga ATTAQUANT : Maxime Lestienne Lui aussi constitue un peu une énigme. Quand on voit les clubs par lesquels il est passé (Bruges, Standard, Genoa, PSV, Malaga, …) et le niveau qu’il est parfois capable d’atteindre par moment, on se demande comment il est resté bloqué à une sélection face aux Etats-Unis le 29 mai 2013 (!) et 0 minute de temps de jeu chez les Diables. Maxime ne manque pas de talent mais de constance. Il pourrait bien rester un Diable éphémère.