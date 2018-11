Votre "Diable rouge de l'année 2018" est ... Eden Hazard

Eden Hazard élu meilleur Diable rouge de l'année 2018 - © RTBF.be

Vous avez été près de 4.000 à participer à ce sondage. Le capitaine de Chelsea et des Diables a récolté 79% des voix. Thomas Meunier (6%) et Romelu Lukaku (5%) complètent le podium.

Le 19 novembre dernier, cela faisait 10 ans exactement qu’Eden Hazard a effectué ses débuts sous la vareuse des Diables rouges. Au fil des années, la passion est restée intacte et son évolution constante au point de devenir l’élément le plus important de la formation coachée par Roberto Martinez. Avec ou sans lui, la Belgique n’a clairement pas le même visage.



Au dernier mondial en Russie, Eden Hazard a tout simplement été éblouissant et seul le Croate Luka Modric l’a devancé pour le titre de meilleur joueur du tournoi.



En 2018, le frère de Thorgan a disputé 16 matches avec la Belgique dont 7 complets (5 des 7 à la Coupe du Monde) et a inscrit 6 buts dont 3 en Russie (2 contre la Tunisie en phase de poules et 1 contre l’Angleterre dans le match pour la 3ème place).



A 27 ans, Eden hazard (98 capes) devrait en 2019 devenir le 3ème "centenaire" chez les Diables rouges après Jan Vertonghen (110 capes) et Axel Witsel (101).