Vingt deux nouveaux Diables rouges en quatre ans, Roberto Martinez prépare l'avenir

A chaque sélection, le constat est le même : Roberto Martinez ratisse large. Au moment d’égrainer les noms, le total flirte (ou dépasse) les 30 patronymes. Derrière cette litanie un objectif : préparer l’avenir.



La volonté du technicien espagnol est clairement affichée : prime à la jeunesse qui évolue en Belgique. Il a encore détaillé sa philosophie ce mardi avant la rencontre contre la Suisse. "Les matchs amicaux sont importants pour continuer à gagner, pour le classement mondial, mais ils sont aussi importants pour permettre aux jeunes de se développer. On verra des joueurs qui représenteront les Diables Rouges dans les cinq, six années à venir".



Un effectif toujours plus large



Depuis sa prise de fonction à l’été 2016, le sélectionneur fédéral a appelé 62 joueurs différents. Parmi ces éléments, 21 ont reçu leur première cape de la part de coach "Bobby". Trois sont encore venus s'ajouter face à la Suisse (Lukebakio, De Ketelaere et Delcroix). Leur moyenne d’âge plafonne à 23 ans (22,1 ans si on ne tient pas compte des gardiens). Plus significatif encore, 14 d’entre eux évoluaient à ce moment de leur carrière en Pro League.



De la place pour les Espoirs



Le mouvement s’est encore accéléré lors des derniers rassemblements avec l’appel massif d’éléments issus du noyau espoirs (Doku, Vanheusden, Saelemaekers, Bornauw, De Ketelaere, Delcroix, …). Le Catalan saisit chaque occasion d’offrir de l’expérience et le goût des Diables à ses "gamins". Les tester dans un groupe bien installé, les intégrer au projet.



Martinez joue à fond le jeu de sa double casquette sélectionneur-directeur technique. A l’heure de prolonger son contrat, Roberto affichait sa fierté de "travailler et à préparer l’avenir du football belge". Depuis, il met un point d’honneur à remplir sa mission.



De Youri Tielemans (31 capes) au dernier appelé Hannes Delcroix, tous n’ont évidemment pas la même place dans le noyau. Beaucoup ont dû se contenter d’une seule apparition. Certains (Dimata) attendent toujours leurs premières minutes. D’autres ont été appelés pour "faire le nombre" (Teunckens, Roef) à l’entraînement. Mais ils ont tous mis un pied chez les "A".