Vincent Kompany félicite son papa, le "réfugié" devenu "premier bourgmestre noir de Belgique"

La liste Pro-Ganshoren emmenée par le cdH Pierre Kompany a largement remporté le scrutin communal à Ganshoren. Elle obtient 28,38 % des voix, en hausse de 5,77% par rapport à 2012. Pierre Kompany emporte le maïorat et deviendra dès lors le premier bourgmestre d'origine africaine en région bruxelloise. Une fonction qu'il devrait occuper pendant trois ans. C'est ensuite son co-listier, Jean-Pierre Van Laethem, qui endossera l'écharpe maïorale.

Une fois les résultats connus, ses fils Vincent et François Kompany ont tenu à le féliciter dans une courte vidéo publiée sur le compte Facebook du Diable Rouge.

"Petite dédicace de la part du petit frère (François, NDLR) et de moi-même à notre papa, qui devient le bourgmestre de Ganshoren. Nous sommes très fiers de toi ! Tu as quitté le Congo pour arriver en Belgique en tant que réfugié en 1975, et te voilà premier bourgmestre noir de Belgique. Il était temps ! C'est historique, nous sommes heureux. Félicitations !"