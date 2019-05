Victoire pour Mousa Dembélé et Guangzhou R&F

Mousa Dembélé et Guangzhou R&F se sont imposés 3-1 face à Beijing Renhe samedi lors de la 10e journée de la Chinese Super League. Le Diable Rouge a joué tout le match dans les rangs de Guangzhou R&F, 7e du championnat avec 14 points en dix matches. L'ancien joueur de Tottenham, arrivé en Chine en janvier dernier, a disputé huit rencontres de championnat avec son club. Il a inscrit un but et délivré trois passes décisives.

Vendredi, Marouane Fellaini avait inscrit le 3e but de Shandong Luneng qui s'est imposé 1-3 sur la pelouse de Shanghai Shenhua. Shandong Luneng est 5e au classement avec 17 unités, à 13 points du leader Beijing Guoan qui réalise un parcours sans faute après dix journées.

De son côté, Yannick Carrasco se rend à Shenzhen ce dimanche avec son club, le Dalian Yifang.