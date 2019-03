Vertonghen: "Tout le monde a envie de jouer pour la Belgique"

Les Diables affronteront ce jeudi la Russie dans le cadre du premier match de qualification pour l'euro 2020. L'occasion de bien entamer une campagne qualificative, mais aussi pour le groupe de se retrouver après une longue période sans match international.

Jan Vertonghen est le joueur le plus "capé" de l'équipe. Il est très content de retrouver ses coéquipiers. "Ça faisait quatre mois qu'on ne s'était plus vu, tout le monde est content d'être ici. On a envie de jouer. C'est un match de qualification donc ça donne envie d'être là."

Les nombreuses blessures et forfaits (Lukaku, Dembélé, Witsel, Meunier, De Bruyne, Kompany) n'effraient pas particulièrement le joueur de Tottenham: "Il nous manque beaucoup de joueurs mais on a une sélection très forte où tout le monde a envie de jouer. On a tous les souvenirs de la Coupe du Monde en tête. Tout le monde a envie de jouer pour la Belgique. On a envie de montrer quelque chose demain."

Le Diable ne pense pas que l'équipe manque d'expérience, malgré les forfaits et la retraite de Marouane Fellaini: "Les joueurs qui sont là l'étaient déjà depuis plusieurs années si on parle de Tielemans, Dendoncker, Origi, Batshuayi. Ils comprennent le jeu. On a encore beaucoup de joueurs qui ont joué plus de 50 matches pour la Belgique. On a plus d'expérience et le talent est toujours là."

La Belgique débute donc cette campagne par un match face à la Russie, l'adversaire le plus coriace des Diables sur le papier. Ils prennent donc ce match avec beaucoup de sérieux: "On a vu beaucoup d'images. Ils ont fait une bonne Coupe du monde, en battant notamment l'Espagne. Ils ont de bons attaquants. Ils ont aussi pas mal de jeunes qui doivent encore faire leurs preuves... On verra parce que cette équipe a quand même un peu changé depuis la Coupe du monde."

La rencontre sera à suivre ce jeudi aux alentours de 20h40 sur tous les médias de la RTBF.