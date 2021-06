Vertonghen : "normalement une blessure à le cheville, c’est quelques semaines, mais le docteur m’a vite rassuré"

Vertonghen : "normalement une blessure à le cheville, c’est quelques semaines, mais le docteur... Jan Vertonghen est revenu sur sa blessure à la cheville ce samedi soir lors de la victoire de la Belgique 3-0 face à la Russie. "Les nouvelles sont bonnes. Ce n’était pas un coup et ce n’est pas cassé. Les dernières nouvelles ne sont donc pas mauvaises", commence par expliquer le défenseur à la fin de la rencontre. Et Jan d’ajouter sur un ton rassurant : "J’ai déjà eu des blessures à toutes les chevilles mais je pense que ce n’est pas mauvais. Je n’étais pas fâché, mais déçu quand je suis sorti. Car j’ai déjà eu des blessures aux chevilles et normalement c’est quelques semaines. Mais avec le diagnostic du docteur, j’étais content." Au-delà de la blessure, Vertonghen est aussi revenu sur les points positifs de la victoire des Diables, notamment sur la défense : "Les trois points, la clean sheet et la confiance. On a bien commencé. Il y a des tournois où l’on avait moins bien débuté. 3-0, c’est un bon début même s’il y a encore des choses à améliorer. Et puis on peut-être satisfait de la défense, on a beaucoup travaillé sur ça et on connaît le système maintenant. On parle beaucoup entre nous. La clean sheet, c’est le plus important. Ça sera plus difficile contre le Danemark, qui est une très bonne équipe, car ils sont obligés de prendre des points contre nous suite à leur défaite." Au-delà de sa blessure, Jan a aussi évoqué le malaise cardiaque de son ancien équipier, Eriksen : "C’est un ami, j’ai joué 10 ans avec lui. Personne ne voulait parler dans le groupe après ça. Mais une fois qu’on a reçu des bonnes nouvelles, ça s’est un peu calmé dans le groupe et on s’est concentré sur le match."