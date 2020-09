Vertonghen : "Impossible de reprendre le rôle de Kompany"

Martinez sur le départ de Courtois : "Il n'était pas prêt pour jouer 90 minutes" - Diables... Roberto Martinez a fourni des éclaircissements quant au départ de Thibaut Courtois du rassemblement des Diables rouges ce vendredi pour retourner à Madrid. Le sélectionneur des Diables a confirmé que l’absence du portier Belge n’était pas liée à un test positif au coronavirus, information qui avait circulé mercredi mais qui avait par la suite été démentie. "Courtois fait partie des six joueurs qui nous ont rejoints et qui n’ont pas encore repris les entraînements en club. Thibaut n’a pas le volume d’entraînement nécessaire et nous avions envisagé qu’il ne puisse pas jouer pendant 90 minutes. Il se trouve que c’est le cas. Pour les 5 joueurs de champs qui sont dans le même cas, c’est la même chose. Ils ne peuvent pas jouer un match entier mais ils peuvent entrer en cours de jeu. Pour un gardien la situation est différente. Nous n’avons que trois remplacements et il fallait prendre une décision. Je voulais que Thibaut soit présent lors de rassemblement car c’est un leader et que l’ensemble de l’équipe devait faire le point après 10 mois et avant les prochaines échéances. Il est resté près des jeunes avec sa grande influence et maintenant il peut retourner dans son club", a expliqué Martinez en conférence de presse avant Danemark-Belgique dimanche.