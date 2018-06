Vertonghen "fier" et heureux d'atteindre le "cap 100" avec les Diables

Face au Portugal, Jan Vertonghen devrait entrer encore un peu plus dans l'histoire de notre équipe nationale. Recordman de sélections chez les Diables rouges, il devrait être le premier joueur belge à atteindre le cap des ... 100 caps !

Un honneur et même une fierté pour le défenseur des Spurs qui a débuté sa carrière sous la vareuse des Diables le ... 2 juin 2007, lors d'un Belgique-Portugal perdu 1-2 !

Le joueur se rappelle avec plaisir de son tout premier match avec l'équipe nationale: "Je m'en rappelle bien, c'était déjà contre le Portugal. Même stade, même équipe, quelques joueurs de maintenant étaient là aussi. C'est bizarre que ça soit contre la même équipe, exactement 11 ans après. Mais j'espère que je jouerai demain."

Le Belge est très fier d'être pour toujours le premier à atteindre ce cap. "J'ai toujours été fier de jouer pour l'équipe nationale, même dans les mauvais moments. Je suis un Belge fier d'arriver à cette étape-là. Je pense qu'il y a au moins cinq ou six joueurs de l'équipe actuelle qui passeront ce cap. Je suis content d'être le premier, je suis très fier."

Le Diable l'avoue, il ne voulait pas forcément être footballeur professionnel étant tout petit, il avait la tête sur les épaules: "C'est vrai parce ce que ce n'est pas une opportunité pour tout le monde. J'avais un peu de qualité et la mentalité d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Jouer pour l'équipe nationale une fois c'est spécial, d'arriver à 100 c'est un peu bizarre... Quand j'avais 6 ans je ne pensais pas 'c'est sûr que je vais devenir un joueur professionnel'. Je jouais et j'ai toujours aimé jouer au foot et je pense que c'est principalement ce qui explique le fait que je sois là maintenant, j'ai toujours aimé le foot."

Lors de ses 99 premières rencontres avec les Diables, Jan Vertonghen a connu 59 victoires, 18 nuls et 22 défaites.