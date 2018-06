Vertonghen: "Ceux qui vont jouer contre l'Angleterre vont tout faire pour gagner"

Recordman absolu de sélections chez les Diables Rouges, Jan Vertonghen pourrait fêter sa 105e cap jeudi à Kaliningrad face à l'Angleterre dans le 3e et dernier match du groupe G dans ce Mondial 2018 de football. Un match particulier pour le défenseur waeslandien de 31 ans qui évolue depuis six ans en Premier League à Tottenham.

"C'est un match particulier, mais tous ceux qui vont jouer contre l'Angleterre vont tout faire pour gagner. Je ne crois pas qu'on puisse jouer un match pour perdre. On verra à la fin contre qui on jouera", a déclaré le vice-capitaine des Diables à notre micro. "On en a parlé (à Tottenham) après le tirage et je suis content que l'on soit tous les deux qualifiés. Le résultat aura moins d'effet."

Jan Vertonghen a déjà reçu une carte jaune. Si Roberto Martinez décide de ne pas prendre de risque, il pourrait choisir de laisser le Londonien sur le banc pour être sûr de l'avoir en 1/8ème de finale. "C'est un petit risque. C'est le coach qui décide et qui prend la décision. Personnellement, je ne veux pas rater de match. Mais je comprends qu'il puisse y avoir une gestion des cartes ou des efforts, que l'on veuille donner un peu de repos à certains joueurs."

La 2e place du groupe H devrait permettre de devoir moins voyager (le 1/8e se jouerait à Moscou et non à Rostov) dans la suite de la compétition et de disposer d'un jour de récupération supplémentaire (le match aurait lieu le 3 juillet au lieu du 2 pour le 1er du groupe). "On préférerait moins voyager, mais ceux qui vont jouer contre l'Angleterre vont tout faire pour gagner."

Y compris un certain Harry Kane, meilleur buteur actuel de la Coupe du Monde et coéquipier de Jan Vertonghen à Tottenham. "Il est impressionnant pour l'instant, comme il l'a été durant la saison. C'est un grand joueur, un leader qui est là lors des grands moments. Il a peu de défauts. C'est un vrai finisseur. Un attaquant complet."