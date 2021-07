Vertonghen après son erreur sur le 1er but : "Je voulais relancer proprement car on ne parvenait pas à garder le ballon"

Vertonghen après son erreur sur le 1er but : "Je voulais relancer proprement car on ne parvenait... L'Italie a mis fin aux espoirs des Diables Rouges en s'imposant 1-2 en quarts de finale de l'Euro 2020. Fautif sur le premier but de la Squadra Azzurra, le capitaine du soir Jan Vertonghen s'est montré très déçu à notre micro. "Je suis très très triste car on voulait gagner le tournoi", dit le joueur le plus capé des Diables, avant de commenter son erreur, "c'était une période où on ratait beaucoup de passes, on ne parvenait pas à garder le ballon donc je voulais sortir proprement. Mais j'ai raté ma passe et après ils ont marqué... ça fait mal". "On savait que l'Italie était forte en possession du ballon mais ils n'étaient pas trop dangereux. On a eu les occasions pour marquer le premier but mais malheureusement ce sont les Italiens qui y sont parvenus. C'était une grande équipe, ils n'ont pas perdu depuis 32 matches maintenant. Si tu joues dix fois contre une équipe comme ça, tu vas gagner quelques matches et en perdre d'autres", conclut Jan Vertonghen.