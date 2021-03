La défense des Diables rouges a été mise à contribution par des Tchèques particulièrement offensifs samedi soir à Prague. Le capitaine de la Belgique Jan Vertonghen et ses partenaires sont tout de même parvenus à garder le bateau belge à flot malgré quelques grosses frayeurs près du but de Thibaut Courtois.

"Ce n’était pas un match facile", a reconnu Vertonghen au micro de VTM après la rencontre. "Les Tchèques ont mis beaucoup de pression avec leur jeu direct et la qualité dont ils disposent. Je m’attendais à cela. Quand on regarde les résultats ces derniers mois, on savait que ce serait notre adversaire le plus compliqué à affronter. Le résultat n’est donc certainement pas mauvais. On sait qu’à domicile, on sera meilleur.

On ne peut pas dire que ce partage nous remet les pieds sur terre parce qu’on ne s’est jamais vraiment mis à planer. On sait qu’il existe des adversaires difficiles à affronter. Quatre points sur les deux premiers matches, ce n’est certainement pas mauvais. On aurait préféré un 9 sur 9 mais si on prend 7 points, on ne peut pas dire que c’est un mauvais départ."