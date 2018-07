Vertonghen : "A 0-2, tu te vois déjà dans l'avion du retour !"

Les Diables rouges ont longtemps cru que la malédiction des favoris leur était tombée dessus ! Mais la Belgique, menée 2-0 jusqu'à la 69e minute, est revenue de l'enfer pour renverser au bout des arrêts de jeu le Japon (3-2) et retrouver le Brésil en quarts de finale du Mondial 2018.

"Le 0-1, l’attaquant marque une belle frappe, mais c’est une erreur de ma part au début de la phase. Lorsqu’ils ont marqué le deuxième but, on se dit ‘Ce n’est pas vrai, pas maintenant !’. Quand c’est 0-2 et qu’il reste 30 minutes à jouer, tu te vois déjà dans l’avion du retour. On a heureusement une vraie mentalité dans le groupe. On a continué de se battre même si on a eu un peu de chance de marquer assez rapidement", a précisé Jan Vertonghen, buteur ce lundi soir.

Et le gaucher belge de poursuivre : "On a changé de système quand Marouane et Nacer sont entrés. Ca a changé le match. C’est vrai que j’ai eu un peu de chance de marquer le 1-2. On en avait besoin à ce moment-là. Jouer un ¼ de finale contre le Brésil, ça a une saveur particulière ! On sera prêt."