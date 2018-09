Verstraete: "La qualité et le tempo à l'entraînement sont incroyables"

Monté à la 85e minute de la large victoire belge (0-4) contre l'Écosse, Birger Verstraete a effectué ses débuts en équipe nationale vendredi soir à Hampden Park. Le milieu de terrain de La Gantoise est revenu sur ses premiers pas avec les Diables Rouges dimanche lors d'un point presse à l'hôtel des joueurs.

Le milieu de terrain de 24 ans a été frappé par la qualité des entraînements en équipe nationale. "C'est fou, la qualité et le tempo sont tout simplement incroyables. Il faut penser plus vite, je n'avais jamais participé à de telles séances", a expliqué Verstraete, un des quatre nouveaux visages du noyau de Roberto Martinez avec Timothy Castagne, Hans Vanaken et Leandro Trossard.

"C'est fantastique de pouvoir être dans cette équipe, de faire partie de cette génération. C'est un sentiment phénoménal. J'essaye d'apprendre des plus expérimentés, comme Axel Witsel qui joue à ma place. Il me donne beaucoup de conseils à l'entraînement", a ajouté celui qui est passé professionnel à Bruges en 2012.

Après des passages à Mouscron (2014-2015) et Courtrai (2015-2017), Verstraete est actif à La Gantoise depuis janvier 2017. "Je me sens très bien là-bas, je joue presque toutes les rencontres. Je ne pense pas du tout à un éventuel transfert, je veux juste continuer à me concentrer sur mon niveau de jeu", a ponctué le 'Buffalo', déjà auteur de 4 buts en 6 matchs de championnat cette saison.

Mardi soir (20h45), la Belgique effectuera face à l'Islande ses débuts en Ligue des Nations. Si Verstraete est monté au jeu à Glasgow, il apparaît moins probable qu'il reçoive du temps de jeu à Reykjavik, barré au milieu par Witsel, Mousa Dembélé et Youri Tielemans.