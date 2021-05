Verschaeren, Vanheusden, Saelemaekers ou encore Heynen : les 11 remplaçants de Martinez pour l'Euro

Roberto Martinez a présenté ce lundi les 26 Diables Rouges qui partiront pour l’Euro mais aussi une liste de 11 réservistes prêts à suppléer une éventuelle absence. On y retrouve Thomas Kaminski, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Bryan Heynen, Thomas Foket, Adnan Januzaj, Brandon Mechele, Jordan Lukaku, Zinho Vanheusden, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere.

Parmi tous ces remplaçants aucun n’a encore disputé une grande compétition à l’exception d’Adnan Januzaj, sans doute le plus grand perdant de cette liste. Par rapport à la Coupe du Monde en Russie, il est le seul Diable encore en activité et physiquement prêt à sauter du groupe. Marouane Fellaini, Vincent Kompany et Mousa Dembelé ont dit stop à l’équipe nationale et Koen Casteels est blessé. Tous les autres font partie des 26.

Petite particularité, Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere sont également repris dans le groupe U21 pour le match au Kazakhstan le 4 juin. Une présence qui ravit d’ailleurs le sélectionneur Jacky Mathijssen.

Parmi les réservistes, le sélectionneur national est également revenu sur la présence de Bryan Heynen et Zinho Vanheusden.

Le milieu de terrain de Genk est le seul réserviste à n’avoir jamais été repris en équipe nationale. Mais ce n’est pas pour autant que Roberto Martinez ne l’avait pas à l’œil : " Bryan n’est pas un nouveau nom en équipe nationale quand on regarde son développement avec les U21. C’est un joueur qu’on connaît très bien et s’il est dans la liste des réservistes c’est grâce au niveau extraordinaire qu’il a montré dans le dernier tiers de la compétition. Il était déjà proche d’intégrer le groupe en mars mais je pense que depuis mars il a eu des performances très constantes. Il mérite d’être appelé en récompense du niveau qu’il a montré cette saison mais aussi pour ce qu’il a montré avec les U21 ".

Pour le défenseur du Standard Zinho Vanheusden, la présence dans la liste des réservistes est également déjà une forme de récompense, lui qui revient de loin après sa grave blessure au genou. Mais Roberto Martinez voit également en lui un futur pilier de la défense des Diables : " C’est une excellente nouvelle de voir que Zinho a repris la compétition avec le Standard après une si longue absence. Ce sera intéressant de voir comment le processus de guérison suit son cours après une blessure qui l’a tenu écarté si longtemps. C’est un jeune joueur avec un incroyable leadership, un équipier idéal, il pourrait être disponible si c’est nécessaire ".

Mais le sélectionneur a toutefois confiance en la condition physique de ces défenseurs : " Nous n’avons aucun doute sur la condition physique des joueurs que nous avons en sélection et nous sommes heureux de disposer de six joueurs en forme pour ces positions axiales ".

S’ils ne prendront normalement pas part à l’Euro, la présence dans la liste des réservistes représente tout de même une belle récompense pour certains d’entre eux. Il est également certains qu’ils resteront proche de leur téléphone, au cas où.