Vermaelen pourrait poursuivre sa carrière au Qatar

Sans contrat depuis le 1er juillet, Thomas Vermaelen est libre de s'engager où il veut. Et il semblerait qu'il soit prêt à céder aux sirènes du Golfe. Selon Het Nieuwsblad, Verminator aurait un accord verbal avec le club qatari d'Al Arabi.



Malgré ses 33 ans et de nombreuses blessures, le Diable rouge a gardé la cote sur le marché des transferts. Anderlecht, via Vincent Kompany, et l'Olympiakos ont pris contact avec le défenseur, sans parvenir à un accord.



Des clubs américains et chinois sont intéressés, mais Al Arabi est le plus avancé. Un contrat d'un an avec une deuxième année en option est sur la table. Le tout avec un salaire attractif.



Au vu du niveau du championnat qatari, ce transfert signifierait plus que probablement la fin de la carrière internationale de l'ancien joueur d'Arsenal et du Barça.