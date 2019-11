Vermaelen et Chadli absents de l'entraînement du lundi et mis au repos contre Chypre

Eden Hazard: "On est dans une bonne dynamique mais il en faut plus pour gagner un Euro" - Football... Protagoniste samedi face à la Russie, Eden Hazard veut encore prendre du plaisir avec les Diables ce mardi à l'occasion du dernier match des qualifications pour l'Euro face à Chypre au stade Roi Baudouin. "Il reste un match et on veut marquer un maximum de points en mettant un maximum de buts pour faire une belle fête avec nos supporters", a affirmé le capitaine de l'équipe nationale au micro d'Eby Brouzakis. "On veut tout gagner. Ça se voit quand on joue, quand on s'entraîne. On voit que tout le monde veut gagner les 'petits matches'. Ça met la bonne ambiance dans le groupe. Les résultats suivent et ça fait plaisir. On prend beaucoup de plaisir en sélection. Des fois, ça peut paraître facile de gagner mais chaque match est compliqué. Si on n'a pas cette mentalité de gagner à chaque match, on sera en difficulté." Eden Hazard sait très bien que lui et son équipe seront attendus au tournant dans six mois à l'Euro, une nouvelle opportunité pour cette 'génération dorée' de laisser sa trace dans l'histoire. "Pour l'instant, on n'a rien remporté. On est certes sur une belle dynamique mais il faut beaucoup plus que ça pour remporter un Euro. On va jouer contre des équipes qui voudront aussi gagner le tournoi. Il n'y a rien de facile. Dans ces six mois, on devra encore travailler plus pour essayer de gagner quelque chose."