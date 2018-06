Vermaelen est resté à Moscou mais devrait être apte après le Panama, Kompany pas prêt avant l'Angleterre

En conférence de presse ce samedi, Roberto Martinez a fait le point sur les états de santé de Thomas Vermaelen et Vincent Kompany. Si les deux défenseurs manqueront assurément le match d'ouverture face au Panama, le premier devrait être rétabli pour le deuxième match tandis que le second est espéré pour le troisième.

"L'état de Thomas Vermaelen s'améliore très bien. Il ne sera pas impliqué pour le match contre le Panama mais je pense que d'un point de vue médical, il devrait être prêt pour les deux prochains matches. Pour Vinnie Kompany, nous attendrons toujours le dernier moment demain pour prendre une décision définitive mais nous sommes très confiants. Sa blessure évolue bien et nous espérons le récupérer pour la troisième rencontre de groupe."

"Thomas a montré que dès qu'il était sur le terrain, il était très performant. Il n'a pas besoin d'enchaîner les matches pour retrouver son niveau. Vincent, de son côté, connaît très bien ce genre de situations. Il sait les gérer. Il est capable d'être au top directement. Nous avons besoin de leur expérience. Même en dehors du terrain" a-t-il ajouté avant de préciser que Vermaelen n'avait pas fait le voyage à Sotchi.

"Thomas est resté au camp de base. On ne voulait pas qu’il voyage. Il suit un programme spécifique et il faut que ce travail soit bénéfique. La situation de Kompany est différente parce que nous devons prendre une décision demain et donc nous avons besoin de l’avoir avec nous."

Même en l'absence de ses deux piliers et de Laurent Ciman, qui a quitté le groupe ce matin, Martinez ne s'inquiète pas. Il peut tout de même encore compter sur quatre défenseurs centraux de qualité. "Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sont en excellente forme, Dedryck Boyata a été impressionnant durant les trois dernières semaines avec l’équipe nationale. Et Leander Dendoncker est un jeune joueur qui a une grande confiance en lui et une grande compréhension de sa position."

Pour conclure, le coach fédéral a tenu à éclaircir le départ inattendu de Ciman.

"Laurent Ciman sera prêt si on fait appel à lui car il a effectué toute la préparation avec nous. C’est un grand professionnel, il nous rejoindra à Moscou après le premier match si on l’appelle. La décision liée à son retour vers Bruxelles a été prise hier soir, quand on préparait le départ vers Sotchi. C’était la meilleure option pour lui je crois. Son rôle n’était pas facile, mais Lolo a bien joué contre l’Egypte."