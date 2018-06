Vermaelen : "Content que ma Coupe du Monde puisse débuter"

Blessé mi-mai, Thomas Vermaelen a pris le temps de se soigner et de retrouver ses sensations. Il est "fit" et devrait débuter en défense contre l'Angleterre à la place de Jan Vertonghen, menacé.



Verminator n'a plus joué depuis le 13 mai dernier. Il manquera sans doute de rythme. Mais la motivation est là avant ce dernier match de poule qui déterminera la première place du groupe. "Je me sens bien. Je n'ai plus de douleur. Je suis très content que ma Coupe du Monde puisse débuter".



Pour ce dernier match, Roberto Martinez devrait faire tourner. "On ne sait pas encore nous-mêmes quelle sera la composition. On verra donc combien de changements il y aura. Mais on se connait assez bien. Cela ne devrait pas poser de problème", explique Vermaelen.



Les deux équipes sont qualifiées mais le match ne sera pas sans enjeu. "Les joueurs qui seront sur le terrain voudront gagner. Cela sera un match avec beaucoup d'intensité", prédit le défenseur du Barça.



Avec 150 matches sous le maillot d'Arsenal, le gaucher connait évidemment très bien l'Angleterre et les joueurs de Premier League. "J'ai joué longtemps en Angleterre. C'est donc pour moi aussi un match spécial. Je ne vais croiser aucun ancien équipier. Mais je connais bien sûr certains adversaires."



L'Allemagne a été sortie au premier tour, une vraie sensation. "Le champion du Monde qui est éliminé, c'est un résultat surprenant pour beaucoup de gens. C'est la preuve que beaucoup de choses peuvent arriver. Il faut être concentré à chaque match, sinon ce genre de chose peut survenir".