Verhulst s’entraîne avec les Diables en attendant l'arrivée des gardiens sélectionnés

Si quelques Diables sont déjà à Tubize pour la préparation de la Coupe du monde, d'autres arriveront seulement le 28 mai. Les entraînements sont encore un peu décousus avec seulement dix Diables présents. Et parmi ces 10 Diables, pas un seul gardien... Pas des plus facile quand on veut s'entraîner dans les meilleurs conditions. Selon Het Laaste Nieuws, c'est la raison pour laquelle Davino Verhulst, le gardien de Lokeren a rejoint le groupe pour deux jours. Une chouette opportunité pour lui de s'entraîner avec une partie de l'équipe nationale.