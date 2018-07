Verhaeghe: "Nos joueurs jouent avec les Brésiliens en club et ils pensent qu'il y a moyen de les battre"

Bart Verhaeghe s'est présenté devant notre micro ce mercredi pour livrer son sentiment après la victoire des Diables Rouges contre le Japon. Le Président de la Commission technique déclare avoir souffert mais jamais douté: "Je savais que si l'on marquait un but on allait marquer le deuxième. Je me disais que les deux années de travail qu'on avait effectuées ne pouvaient pas partir comme cela. Cela aurait été injuste. On a professionnalisé la fédération, avec des jeunes personnes. On a investi beaucoup."

"L'objectif sportif est atteint", ajoute Bart Verhaeghe. "On voulait être en 1/4 de finale. On y est. C'est bien. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Il est clair que ce groupe a changé. On est très professionnel. On a la volonté de gagner. C'est un groupe responsable. Les joueurs entre eux, le staff, prennent leurs responsabilités. Ils ont envie, ils sont frais. Je crois qu'ici il y a vraiment l'envie de faire un exploit, de faire quelque chose contre le Brésil. Et on y croit. Ce que je vous dit n'est pas basé sur une volonté. C'est rationnel: on voit qu'il y a moyen. On joue contre une équipe qui est 5 fois championne du monde et pour laquelle on a beaucoup de respect. On est bien conscient que ce sont des joueurs du top. Par contre, nos joueurs jouent avec les Brésiliens et ils pensent qu'il y a moyen de les battre. Pour moi, c'est un rêve de jouer contre le Brésil en match officiel, dans une compétition comme la Coupe du Monde. On a cru qu'on allait jouer contre eux avant le Mondial, en amical en Angleterre. Mais ils n'ont pas voulu. Cela montre qu'ils doutent un peu. Je crois qu'ils auraient préféré jouer contre la Suède que contre la Belgique. On doit prendre cela comme un point positif."

"Robert Martinez répond tout à fait à nos attentes, même plus" complète Bart Verhaeghe. "C'est un bon tacticien. Il est passionné par le football et est un bon manager. Il est mentalement très fort. Il s'occupe du groupe mais aussi de chaque joueur individuellement. Et cela de façon très mature. Je trouve important qu'il reste calme. Son discours après le Japon était calme. Il a continué son plan, de manière calme et réfléchie. On sait que la différence n'est pas faite par un joueur, mais par le groupe. C'est l'esprit du groupe. Tout le monde a beaucoup de respect pour chacun. Il y a une énorme confiance, c'est une vraie équipe."

Les Diables jouent donc le Brésil en 1/4, puis ce sera l'Uruguay ou la France en cas de qualification. Une partie de tableau ardue pour les Belges. "C'est clair qu'on est dans la partie de tableau la plus difficile. Je n'aurais jamais pensé que des pays comme l'Angleterre, la Suède ou la Russie se retrouveraient en 1/4 de finale. Ils y sont et ils peuvent tous rêver de la finale, même si la Croatie est favorite dans cette partie de tableau. Notre parcours est difficile mais on ne doit pas trop penser à cela. On doit y aller match par match et battre l'adversaire qui est devant nous."

Une chose est sûre, les prestations des Diables vont rapporter de l'argent à la Fédération. Et encore plus si la Belgique se qualifie pour les 1/2. "On verra cela après le tournoi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bénéfique pour tous", termine Bart Verhaeghe. "Pour toute la pyramide du football belge. Cela va faire beaucoup de bien à tout le monde."