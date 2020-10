Vanheusden : "J'ai envie de rester ici, mais c'est à moi de bien prester pour que le coach me reprenne"

Vanheusden a effectué une belle prestation contre la Côte d'Ivoire. - © BRUNO FAHY - BELGA

Vanheusden : "J'ai envie de rester ici, mais c'est à moi de bien prester pour que le coach me... Zinho Vanheusden a effectué ses débuts sous la vareuse des Diables Rouges et le joueur du Standard s’est plutôt bien débrouillé lors du partage contre la Côte d’Ivoire. "C’est une grosse fierté de jouer ici devant ma famille et mes amis. Le coach m’a dit de profiter, car j’ai travaillé dur pour ça. C’est ce que j’ai essayé de faire et je suis resté concentré. Je pense que ce n’est pas facile de jouer contre Zaha et Pepe mais on les a bien tenus.", a déclaré le joueur à l’issue de la rencontre. Si Vanheusden a évolué avec les A ce jeudi soir, il va pourtant retourner avec les U21. Pas de problème pour le capitaine du Standard qui sait au combien le match est important : "J’ai envie de rester ici, mais c’est à moi de bien prester pour que le coach me reprenne. Mais le match en Moldavie est très important, on veut se qualifier absolument." Les U21 joueront contre le Pays de Galles ce vendredi et en Moldavie le 13 octobre à Tiraspol.