Vanheusden découvre les Diables Rouges : "Jouer avec eux, c'est différent de les regarder à la télé !"

Le capitaine du Standard, Zinho Vanheusden, a intégré ce lundi le groupe des Diables Rouges au lendemain de la victoire des Liégeois à Charleroi (1-2). Le défenseur central de 21 ans rêve de passer quelques minutes sur la pelouse du Stade Roi Baudouin face à la Côte d'Ivoire jeudi avant de rejoindre le groupe des Espoirs, qui vise une qualification pour l'Euro 2021.

"Cette sélection, j'en suis très fier, c'est une belle récompense, a dévoilé Zinho Vanheusden en conférence de presse. J'espère que je pourrai jouer face à la Côte d'Ivoire, ce serait magnifique. Ce seront les choix du coach, mais on va tout faire pour ! C'est vrai que nous allons rater le match des Espoirs face au pays de Galles (ce vendredi à Louvain, ndlr), mais on espère qu'ils vont l'emporter. Nous serons de retour face à la Moldavie (le mardi 13 octobre, ndlr), et nous espérons gagner ces deux rencontres pour nous qualifier pour l'Euro U21 le plus vite possible. On a une très belle équipe, on a notamment gagné deux fois contre l'Allemagne, ce n'est pas rien ! Espérons que ça continue."

"Être capitaine du Standard, cela m'a fait beaucoup de bien, c'est une fierté pour moi, a repris le jeune défenseur central. Cette saison, l'équipe est bien, on vit bien ensemble, et j'espère qu'on va continuer de la sorte. Quant à l'Euro 2021 et la Coupe du Monde 2022, je veux y être, et je vais tout faire pour. Mais si je ne suis pas sélectionné, hé bien, c'est comme ça, et je travaillerai dur pour le tournoi suivant. Mon rêve, c'est de jouer un Euro ou un Mondial avec les Diables Rouges... et de jouer ! Je n'ai aucune pression : avec tous les défenseurs qui sont présents ici, on va apprendre beaucoup de choses. Jouer avec eux, c'est différent de les regarder à la télé ! On les respecte beaucoup, mais il faut rester soi-même, et montrer ce qu'on a en nous."