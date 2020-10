Vanaken sur son nouveau contrat : "Un signe de respect et de confiance du Club de Bruges"

Une prolongation à Bruges, une belle victoire contre Anderlecht et enfin les retrouvailles avec les Diables, Hans Vanaken a vécu une semaine intense. "Elle n’aurait pas pu être meilleure", confirme-t-il. Une manière d’insister sur le fait que son faux départ à West Ham ne le perturbe pas.

"C’est vrai qu’une offre a été refusée par Bruges mais la communication entre le Club, mon manager et moi-même a été très claire et juste. J’ai accepté la décision du Club. Et quand la proposition est arrivée, je n’ai pas douté. Ce nouveau contrat est un signe de reconnaissance, de respect et de confiance du Club de Bruges envers moi. Je le sentais déjà avant mais c’est encore plus clair."



Plutôt que de rejoindre la Premier League, le médian a signé un nouveau bail de 5 ans chez les Blauw en Zwart. "J’ai réfléchi aux aspects positifs et négatifs d’un éventuel transfert. Et au final, j’ai décidé de rester à Bruges. Le Club a aussi fait un effort (financier) pour me garder. Je suis très heureux ici. Et un départ ne me semblait pas le choix le plus judicieux. Est-ce que je serai encore à Bruges en 2025 ? On ne sait jamais ce qui peut arriver mais les chances sont grandes que ce soit le cas."



Maintenir son niveau à Bruges pour rêver de l'Euro



Double Soulier d’or et double joueur Pro de l’année, Vanaken émarge au groupe des Diables depuis deux ans. Mais il est encore loin d’être assuré de participer à l’Euro l’été prochain. Avec l’absence de certains cadres, il aura l’occasion de se montrer dans les prochains matches.



"Je pense que nous allons voir des visages un peu différents de d’habitude chez les Diables lors de l’amical. Mais, c’est difficile à dire qui va jouer. Cela deviendra peut-être plus clair lors des prochains entraînements. Je ne suis pas arrivé avec d’énormes attentes. Il y a énormément de qualités dans ce groupe. Le coach a beaucoup de choix possibles. On verra ceux qu’il fera pour ces trois matches".



Sa meilleure place ? En box-to-box



"C’est difficile de savoir si je serai dans les 23. Tout ce que je peux faire, c’est garder mon niveau et prester semaine après semaine à Bruges. Je ne pense pas qu’une action peut tout changer. Je dois être constant. Dans le système, je pense que c’est en évoluant au milieu de terrain que je peux le plus exprimer mes qualités dans un rôle de box-to-box avec mes infiltrations, mon volume de course et mes passes".



Le joueur du FC Bruges se félicite du retour du public. "Les matches sont plus sympas et plus intenses avec des spectateurs. Je suis donc content qu’il y ait de nouveau du monde au stade".