Vanaken : "Je suis dans la forme de ma vie"

Très régulier cette saison avec le Club Bruges et souvent décisif, Hans Vanaken a une nouvelle fois été sélectionné avec les Diables Rouges pour préparer les deux dernières rencontres de Nations League face à l'Islande et contre la Suisse.

"Pour le moment, je joue bien et mes statistiques sont bonnes. Je suis dans la forme de ma vie. Tout tourne bien pour moi mais je reste calme, c'est dans ma nature, explique celui qui est directement impliqué dans 19 buts (9 réalisations et 10 assists) en 21 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Mon meilleur souvenir de la saison, c'est le doublé que je marque à Monaco. Ce n'étaient pas les plus beaux buts mais c'est un sentiment particulier de marquer dans une telle compétition. Il s'agissait en plus de mes premiers buts en C1."

Après avoir disputé ses premières minutes contre l'Ecosse en septembre, le Brugeois a été cantonné au banc des réservistes. Un apprentissage logique même s'il aspire à plus de temps de jeu.

"Je ne viens pas avec des hautes espérances de jouer. Je vais donner le meilleur à l'entrainement et on verra. J'espère obtenir un peu de temps de jeu" assure-t-il tout de même.

Au vu des blessures et des incertitudes, Roberto Martinez pourrait déjà faire appel à lui jeudi contre les Islandais.

"Tout ce que je connais de l'Islande... c'est Reykjavik, la capitale. Je plaisante, je sais aussi que c'est une bonne équipe" conclut Vanaken dans un large sourire.