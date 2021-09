Vanaken en mode Kevin de Bruyne, Courtois tentaculaire, Tielemans omniprésent : les notes des Diables face à la République Tchèque

Quelques jours après avoir quelque peu inquiété défensivement contre l'Estonie, les Diables ont remis les points sur les I en venant facilement à bout de la République Tchèque. Une victoire collective, qui permet aux Belges de plus que jamais s'isoler en tête du groupe E, et qui porte le sceau du centenaire Romelu Lukaku, du revenant Eden Hazard, du tentaculaire Thibaut Courtois mais aussi du surprenant Hans Vanaken.

Retrouvez ci dessous la moyenne des notées données à nos joueurs par nos cinq journalistes (Benjamin Deceuninck, Pascal Scimè, Lancelot Meulewaeter, Manuel Jous et Antoine Hick).

Bonnes notes pour Courtois et Lukaku et Vanaken, moins bonnes pour Witsel et Vertonghen.