Vanaken : "C'était comme le 1er jour d'école, tout est nouveau pour moi"

A 26 ans, Hans Vanaken découvre pour la première fois de sa carrière l'environnement des Diables Rouges. Sélectionné par Roberto Martinez pour le premier rassemblement post-Coupe du Monde, le Brugeois ne cache pas sa joie de vivre cette première expérience.

"Je suis arrivé une demi-heure trop tôt pour être sûr d'être à l'heure. C'était comme le premier jour d'école. Tout est nouveau pour moi" déclare celui qui a vécu sa dernière sélection avec les Diablotins il y a quasiment quatre ans jour pour jour.

Arrivé au Club Bruges en juin 2015 après deux saisons pleine du côté de Lokeren, Vanaken jouit déjà d'une grande expérience en Pro League (148 matches) et peut se targuer d'avoir disputer 16 rencontres sur la scène européenne (6 en Champions League et 10 en Europa League). Cependant, le passage au niveau international est encore un nouveau cap à franchir. Mais le milieu offensif est serein et n'appréhende pas plus que ça ce saut vers l'inconnu.

"J'essaye de rester calme, je ne veux pas me rendre nerveux. Je pense avoir disputé ma meilleure saison la saison dernière. J'ai progressé dans mon jeu, et c'est la récompense. Ce sera un test pour moi. Le niveau sera beaucoup plus élevé qu'au Club Bruges."

Capable d'évoluer dans l'axe ou sur un côté, Vanaken veut faire parler sa vision du jeu, sa qualité de passe, sa justesse et sa régularité chez les Diables Rouges.

"C'est déjà un honneur d'être ici. Je veux profiter de cette semaine. Je suis fier de faire partie de ce groupe. Je veux voir où je me situe. Difficile de dire à quel niveau je suis entre tous ces grands footballeurs. Ce sont tous des grands joueurs, mais si je dois en citer un dont je suis fan, c'est Eden Hazard." conclut le double champion de Belgique avec les Blauw en Zwart (2016 et 2018) tout heureux d'avoir la chance de préparer le match amical contre l'Ecosse (7/09) et la première rencontre de Nations League face à l'Islande (11/09) avec les médaillés de bronze du dernier Mondial.