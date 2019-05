Van Himst: «Le Real Madrid est le club idéal pour Eden Hazard, les fans seront fous de lui»

A 75 ans, Paul Van Himst, quadruple soulier d'or, suit toujours le football avec passion. Ex-Diable rouge et ex-sélectionneur national, Paul Van Himst est considéré comme le meilleur joueur belge de tous les temps. Celui que l’on surnommait le «Pelé blanc» est sans aucun doute l’un des hommes les mieux placés pour parler de la star actuelle de notre football : Eden Hazard.

«On a deux joueurs qui sont au sommet européen, c’est Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Il n’y en a pas beaucoup en Europe à avoir l’art de la dernière passe comme l’a Kevin. On sent d’ailleurs à City ces dernières semaines qu’il manque», explique-t-il.

Le Real ferait une très bonne affaire en acquérant Eden Hazard et les supporters vont être fous de lui ...

Et de poursuivre : «Eden est, pour sa part, un phénomène. Le Real Madrid, c’est le club idéal pour lui. Si je dois le comparer à un joueur de mon époque, je dirais Gento (ex-ailier international espagnol et ex-star du Real Madrid de 1953 à 1971, ndlr). Eden est meilleur footballeur . Gento était très très rapide sur l’aile et ses centres faisaient merveille pour Di Stefano notamment. Le Real ferait une très bonne affaire en acquérant Eden Hazard et les supporters vont être fous de lui».