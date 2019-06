Van Crombrugge : "Courtois et Mignolet, je les connaissais seulement via la télévision"

Hendrik Van Crombrugge fait partie des quatre gardiens de but sélectionnés par Roberto Martinez pour affronter le Kazakhstan et l’Ecosse dans le cadre des European Qualifiers. Le portier d’Eupen, qui remplace numériquement Koen Casteels, blessé, dans l’effectif des Diables Rouges, a vécu un petit rêve éveillé ce mardi.

"Quand on est le gardien d’Eupen, ce n’est pas une évidence d’être repris dans ce noyau tellement talentueux !, a souligné Hendrik Van Crombrugge au micro de la RTBF. C’est beaucoup de fierté, j’ai toujours espéré intégrer un jour le noyau A. J’étais aussi très surpris après quelques présélections ces trois dernières années ! S’entraîner avec trois gardiens très talentueux (Thibaut Courtois, Simon Mignolet et Matz Sels, NDLR), c’est un plaisir. Ils sont tous les trois dans des bons clubs, des bons championnats. Thibaut et Simon, je les connais seulement via la télévision, et Matz, j’ai joué contre lui quand il était à Anderlecht et à Gand. Ce sont des entraînements d’un niveau plus élevé qu’à Eupen, et on se rend aussi vite compte que ce sont des êtres humains comme nous autre, ça fait plaisir !"