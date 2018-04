Van Buyten : "Dire que la Belgique vise les quarts de finale, c'est se moquer du monde"

Daniel Van Buyten reste un observateur attentif du football et des Diables rouges. Il attend la Coupe du Monde avec impatience et veut voir des Belges ambitieux et conscients de leurs qualités en Russie.



"On est une des plus grosses nations du football. On le montre par les résultats. On a été numéro 1 mondial au classement FIFA. A partir de là, il ne faut pas se voiler la face. Il faut être compétiteur et vouloir gagner", affirme Big Dan à notre micro en marge de la présentation de sa ligne de vêtements. Aujourd'hui dire que la Belgique vise les quarts de finale, c'est se moquer du monde. Je pense qu'il y a moyen de faire bien plus. Il y avait déjà la possibilité à l'époque (en 2014). L'équipe a gagné en maturité. Je pense qu'il faut aller le plus loin possible. On verra jusqu'où les petits Belges peuvent aller".



Ne fixe pas de limites, il parle plutôt d'état d'esprit. "Il faut déjà se sentir capable d'aller au bout. Je me rappelle d'une finale de Ligue des Champions qu'on perd (en 2012 avec le Bayern, ndlr) face à Chelsea. Les Blues méritaient d'être battus à chaque match depuis les 1/8es de finale. Ils sont passés en quarts puis en demies. On a dominé 90% de la finale. Mais à la fin, ce sont eux qui ont gagné. Il y a aussi une part de réussite qui intervient. Il faut que tout soit réuni. Mais quand on voit le potentiel belge, tu ne dois pas avoir peur et tu dois jouer la Coupe du Monde à fond. Je pense qu'ils sont bien préparés pour faire un tournoi comme une Coupe du Monde".



L'Angleterre "est une grosse nation du foot, je ne dirais pas une grosse équipe dont on doit avoir peur". "On a rencontré l'Angleterre, il n'y a pas si longtemps que ça. On a senti que la Belgique était supérieure. Il faudra évidemment jouer le match. Mais je ne pense pas que c'est l'équipe qui va créer le plus de difficultés à la Belgique. C'est une sélection qui joue au football et laisse de l'espace. Et la Belgique préfère ce genre de style de jeu".



La suite du tournoi dépendra de beaucoup de facteurs (fraîcheur, blessure, suspension. "Il y a toujours des nations comme l'Allemagne, la France, le Brésil et d'autres sur lesquelles il faudra compter. Il y aura certainement une surprise comme à chaque fois."