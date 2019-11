Valider le sans-faute contre Chypre avant d'imiter l'Espagne, l'objectif des Diables

Les Diables rouges sont à une étape du bulletin parfait. En cas de victoire ce mardi face à Chypre au Stade Roi Baudouin, les joueurs de Roberto Martinez aligneront un dixième succès en autant de sorties dans le Groupe 9. Ils battront leur record en qualification et apporteront la dernière pierre à une performance rare. L’Italie est également dans les temps pour ce 10 sur 10. Peu d’équipes ont déjà été reçues avec les "félicitations du jury" en Europe. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ces superbes campagnes ne sont pas l’assurance d’un tournoi réussi… loin de là. Voici quelques exemples.

Les faux espoirs français

Huit matches, huit victoires, la France de Eric Cantona et Jean-Pierre Papin plane en qualif et se présente en phase finale en confiance. Rien ne se passe comme prévu en Suède. Deux partages (contre le Danemark et l’Angleterre) et une défaite contre le pays hôte ramènent nos voisins sur terre.



Douze ans plus tard, les Bleus remettent ça. Invincible dans son groupe, la France, tenante du titre, se qualifie sans trembler pour l’Euro 2004 et efface quelque peu la cicatrice d’un mondial 2002 manqué. Elle tombera en quarts de finale face à la Grèce d’Angelos Charisteas, future lauréate.