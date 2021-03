Valeurs marchandes : Lukaku roi en Serie A, De Bruyne Diable le plus "cher", Courtois bien placé

Alors que la campagne de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 a commencé, la génération dorée des Diables rouges, qui atteint actuellement sa pleine maturité, connaît des fortunes diverses en termes de valeurs marchandes. Si l’on entend régulièrement que les montants diminuent pour Eden Hazard, Romelu Lukaku est lui devenu récemment le joueur ayant la plus haute estimation en Série A, selon Transfermarkt, site référence en la matière. Dans les 5 meilleurs championnats, c’est Kevin De Bruyne qui atteint la barre la plus haute avec 100 millions d’euros, ce qui fait de lui le sixième joueur avec la plus haute valeur marchande au monde. Thibaut Courtois est troisième avec 75 millions d’euros estimés.

L’attaquant de l’Inter Milan, dont la nouvelle valeur marchande (VM) est estimée à 90 millions d’euros, bénéficie de ses superbes performances en club (34 matches, 25 buts, 7 assists). Le joueur de 27 ans se rapproche de la VM la plus élevée qu’il ait connu, 100 millions d’euros lors de la fin de son aventure avec Manchester United. Le cas du Belge révèle bien, par contre, la différence qu’il peut parfois y avoir entre VM et montant de transfert. Lors de son passage d’Everton à Manchester United, son prix de vente était estimé à 50 millions € mais il en avait coûté près de 85 millions € aux Red Devils. Sa valeur marchande et le montant de son transfert correspondaient par contre quand il est arrivé à l’Inter Milan en provenance d’Angleterre (74M€ et 75M€).

Romelu Lukaku premier en Italie, Kevin De Bruyne premier Belge mais cinquième en Premier League (ex aequo avec Sterling, 3e, et Alexander-Arnold, 4e), Thibaut Courtois complète ce podium noir-jaune-rouge avec 75 millions d’euros. Vraiment pas mal pour un gardien, ce qui lui permet d’occuper la septième position en Liga, ex aequo avec… le portier du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen. Alors qu’Eden Hazard coûterait actuellement 40 millions d’euros en raison de ses blessures à répétition.

Le sommet en Premier League, c’est Harry Kane qui l’occupe (120M€), alors que Jan Oblak (90M€) domine ce classement en Liga, où les gardiens ont décidément une importance particulière.

Dans les deux autres championnats du Big 5, pas de Belge dans le top 25. Avec ses 110 millions d’euros, Haaland domine le classement de Bundesliga. Il faut descendre en 35e position pour trouver un de nos compatriotes, soit Thorgan Hazard (35M€).

En Ligue 1, Jérémy Doku (20M€) est 36e, suivi de près par Jason Denayer (20M€) et 40e ex aequo dans un classement dominé par le joueur ayant la plus haute valeur marchande au monde actuellement. Il s’agit de Kylian Mbappé et le montant pharaonique de 180 millions d’euros, suivi par le 2e plus cher, Neymar (128M€).