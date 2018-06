Une sécurité discrète mais maximale autour des Diables

Focus sur l'important dispositif de sécurité qui entoure nos Diables Rouges en Russie. A l'hôtel, dans leur complexe d'entraînement, rien n'est laissé au hasard. Mais comme l'a constaté notre envoyé spécial difficile d'en savoir davantage.

Nous avons d'abord essayé de questionner le chef de la sécurité ici au complexe d'entraînement en banlieue moscovite. Il a refusé l'entretien. Normal nous dit l'attaquant des Diables Rouges, Michy Batshuayi. "C'est la Russie ... C'est normal. Ça ne rigole pas hein....(rires)".

Plus sérieusement, Stefan Van Loock, l'attaché de presse des Diables rouges explique que la discrétion est de rigueur. "C'est un domaine très sensible. Tout ce qui à trait à la sécurité doit être traité avec beaucoup de réserves."



Réserve et discrétion. Autour du complexe d'entraînement des Diables rouges, quelques vigiles, tous de noir vêtus. De temps à autres un policier. Un portique de sécurité pour filtrer la presse et tous ceux qui entrent. Une fouille approfondie des valises et des sacs, mais pas de drones ou d'hélicoptère par exemple.



"Ils sont vraiment discrets. Ils longent les murs et ne dérangent personne....Mais on se sent vraiment protégés", constate l'attaquant de Dortmund.

Pas de problème car la vigilance est maximale poursuit Stefan Van Loock. "Les joueurs sont surveillés 24h sur 24 par les gardes, la sécurité en concertation avec les autorités russes."

Le défenseur Toby Alderwereld est habitué à ce genre de dispositif. Il dispute ici en Russie sa 3e grande compétition. "Au Brésil c'était déjà très sécurisé. En France ça l'était aussi. On se sent en confiance. On redécouvre les choses en fait, cette manière de fonctionner. Il y a beaucoup de sécurité dans le domaine. On y est habitué."