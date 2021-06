Une première à l'avantage de la Selecção, un Ronaldo record face à De Bruyne et Lukaku : les stats avant Belgique – Portugal

Les Diables Rouges et la Selecção vont, pour la première fois de leur histoire, s’affronter dans un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO). Si le bilan entre les deux équipes est assez équilibré avec 5 victoires pour les Belges, 6 pour le Portugal et 7 partages, les cinq derniers matches sont à l’avantage des Portugais. En effet, le Portugal n’a plus perdu face à la Belgique depuis… septembre 1989 et une défaite 3-0 en éliminatoires du Mondial. Les Diables vont donc devoir se surpasser pour mettre fin à cette série. Lors de leur dernier affrontement en juin 2018, Belges et Portugais s’étaient quittés sur un 0-0 à l’occasion d’un match de préparation pour la Coupe du Monde.