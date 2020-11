Une petite coupe malgré le confinement ? Le coiffeur Mertens répond présent

Les footballeurs sont des citoyens comme les autres, pas question de se rendre chez les coiffeurs pour une coupe de cheveux. Mais certains ne peuvent visiblement pas attendre la fin des mesures sanitaires et prennent le risque de passer entre les mains – et la tondeuse – d’un de leurs équipiers.



Jan Vertonghen a confié cette mission à Dries Mertens. Ciro le coiffeur s’est exécuté avec plaisir. Un peu inquiet, le Diable rouge le plus capé de l’histoire était plutôt satisfait du résultat final.