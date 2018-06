Une mi-temps de rodage, 45 minutes de plaisir, les Diables évitent le piège panaméen

La Belgique s’est imposée face au Panama pour son premier match au Mondial 2018. Les Diables ont passé trois buts à la 55e nation FIFA (3-0). Mais ce score ne doit pas occulter les difficultés de la première période.



Roberto Martinez l’avait martelé en conférence de presse : il n’y a pas de match facile en Coupe du Monde. Face à des Panaméens gonflés à bloc pour le premier match de l’histoire du pays à ce niveau, les Diables ont dominé, se sont créés des occasions mais l’étincelle a tardé à venir.



Tout a été plus simple après l’ouverture du score de Dries Mertens. Romelu Lukaku a validé le succès belge avec un doublé. On regrettera les cartons pris par Thomas Meunier, Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne.



Les accélérations belges déstabilisent systématiquement la défense. Elles sont bien trop rares. Les nombreuses imprécisions et le manque de mouvement empêchent d’emballer la rencontre. Les phases arrêtées sont trop mal tirées pour apporter le danger. Le pressing est aussi moins présent qu’en préparation.



Malgré tout, les opportunités sont là. Suffisamment pour trouver l’ouverture en tout. Yannick Carrasco (6e), Dries Mertens (7e, 19e), Eden Hazard (12e, 26e et 37e) se partagent les occasions belges. Le petit filet de Jaime Penedo tremble à deux reprises. Le gardien de la "Marea Roja" s’interpose après une belle percée du N.10 de Chelsea. Pour la septième fois consécutive en Coupe du Monde, la Belgique ne trouve pas l’ouverture en première mi-temps.



La 10e tentative est la bonne. Sur un ballon repoussé, Dries Mertens déclenche une splendide volée du droit qui ne laisse aucune chance à Penedo. Ce coup d’éclat individuel fait la différence (1-0, 47e). Le staff et les supporters belges respirent un peu mieux. Sans un Thibaut Courtois très attentif face à Michael Murillo, parti dans le dos de Carrasco, ils auraient eu le souffle coupé quelques minutes plus tard (54e).



Les espaces s’ouvrent. La Belgique affiche plus de sérénité. Un délicieux "exter" de KDB trouve le front de Romelu Lukaku pour le 2-0 (69e). Sereins, les Diables peuvent gérer et faire mal avec leur jeu de transition. Le contre qui amène le 3e but noir-jaune-rouge est un modèle. Witsel l’initie, Hazard percute et glisse à Big Rom qui ajuste Penedo d’un petit ballon piqué (75e). Le buteur de Manchester United poursuit son incroyable série en équipe nationale avec 15 buts lors de ses 10 derniers matches. La fin de rencontre permet à Courtois d'engranger de la confiance et de rentrer une nouvelle clean-sheet.



Là où l'Allemagne, le Brésil, le Portugal ou l'Argentine ont trébuché, les Diables ont gagné. Et c'est bien là l'essentiel. La Belgique est la seule nation du Top 6 au classement à FIFA à réussir son entrée de ce Mondial.