Une défense aux fraises, Lukaku en mode Hulk, Hazard capitaine convaincant : les notes des Diables face à l'Estonie

Deux buts encaissés qui viendront un peu ternir le résultat final mais une large victoire (2-5) contre l'Estonie qui permet aux Diables rouges de garder la tête de leur groupe E et de toucher du doigt une qualification pour le Mondial 2022. Ce ne fut pas toujours parfait, mais ce jeudi soir, les Diables ont assuré l'essentiel. Et si les défenseurs n'ont vraiment pas rassuré, les avants, eux, se sont montrés beaucoup plus incisifs. Voici nos notes des Diables après cet Estonie-Belgique.