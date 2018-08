Un "Qui est-ce?" à la belge pour présenter Thomas Foket à Reims

Le Stade de Reims a officialisé ce vendredi matin le transfert du latéral belge Thomas Foket en provenance de La Gantoise. Le coût du transfert pour l'arrière droit est estimé à 3,5 millions d'euros par Het Nieuwsblad.

Pour annoncer cette arrivée, le club français a réalisé une vidéo dans laquelle on y voit une personne jouer au jeu "Qui est-ce?". Un "Qui est-ce?" à la sauce noir-jaune-rouge avec notamment François Damiens, Eden Hazard, Michel Preud'homme, ou encore Tintin. A la fin du jeu, il ne reste plus que deux personnalités: Thomas Meunier et Thomas Foket. S'en suit la découverte de la nouvelle recrue du club.

C'est le deuxième belge à rejoindre Reims cet été après Bjorn Engels, qui n'a pas tardé à réagir à la vidéo de présentation de son compatriote.