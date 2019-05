Un milieu de terrain Tielemans-De Bruyne à City? La presse anglaise l'évoque

Et s'il y avait bien deux Belges à Manchester City la saison prochaine? Alors que Vincent Kompany revient « à la maison » du côté du Sporting d'Anderlecht, Youri Tielemans pourrait bien rejoindre Kevin De Bruyne. C'est en tous cas ce qu'a annoncé le quotidien britannique The Sun, relayé par la presse néerlandophone, qui affirme que le club Cityzen a contacté l'agent du joueur qui appartient toujours à Monaco.

S'il n'avait pas vraiment convaincu sur le rocher, c'est l'inverse qui s'est produit à Leicester où il était prêté depuis le mois de janvier (huit buts et six passes décisives). Et évidemment cela attire les convoitises de plusieurs clubs, et City serait donc entré dans la danse. On pourrait donc voir un milieu de terrain belgo-belge la saison prochaine avec KDB et Tielemans... Ce qui serait évidemment une très belle reconnaissance pour ce dernier.