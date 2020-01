Un mercato capital pour plusieurs Diables, à six mois de l'Euro

2020 rime, vous le savez car vous l’entendez ou le lisez très régulièrement, avec championnat d’Europe de football. Les Diables rouges ont obtenu leur ticket, avec un beau parcours ponctué d’un bilan de 30 unités sur 30, pour la prestigieuse compétition et y participeront avec une étiquette de favoris sur le front.

Seuls 23 éléments seront sélectionnés par l’entraineur fédéral Roberto Martinez et les petits pronostics émergent ça et là. La plupart des pions composant le noyau ne devraient plus que probablement pas changer de crèmerie, mais certains Diables rouges pourraient profiter du mercato hivernal pour faire évoluer leur situation.

Commençons par Jan Vertonghen. Le défenseur belge de 32 ans sera en fin de contrat en juin prochain et peut compter sur l’intérêt de l’Ajax Amsterdam, de l’Inter ou encore de Naples. Un départ de Tottenham n’est pas exclu car une prolongation de contrat tarde à se concrétiser. Constat identique pour Thomas Meunier. Le Belge du PSG ne possède pas le statut de titulaire indiscutable chez les Parisiens et il arrivera également en fin de contrat à la fin de la saison. L’ancien du Club de Bruges est régulièrement cité vers Manchester United, mais il semble vraiment se plaire dans la capitale française. Dries Mertens, de son côté, joue bien plus régulièrement, mais le conflit ouvert avec son président, lié à la fin de son bail au Napoli en juin, devrait le pousser à faire ses valises. En janvier ou en juin ? Rien n’est sûr, mais une formation, l’Inter, est très attentive à ce dossier.