Un joli but de Mertens permet à Naples de battre l'OM en amical

Dries Mertens a ponctué parfaitement une action remarquablement construite par Naples dimanche soir pour offrir la victoire aux Italiens face à l'Olympique de Marseille au Vélodrome (1-0). A la 39e minute de cette rencontre amicale, le trio Insigne-Callejon-Mertens a une fois de plus montré la bonne entente qui règne depuis plusieurs années en son sein.

Une transversale du petit italien a permis à l'Espagnol de se présenter seul devant le but. Altruiste, l'ancien madrilène a remisé en un temps en retrait pour Mertens dont la frappe ras-de-sol a terminé dans le petit filet du but de Steve Mandanda.

Il s'agit du premier but de la pré-saison pour Dries Mertens qui n'avait accumulé que 90 minutes de jeu avant ce soir. Le Diable rouge est cette fois-ci sorti à la 70e minute. Dans les prochains jours, Naples et Mertens sont attendus par deux rencontres amicales contre le FC Barcelone (8 et 10 août).