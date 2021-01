Un Hazard "fantomatique comme Casper" à nouveau critiqué en Espagne : "Il ne doit pas être titulaire"

Une idée appuyée par un de ses collègues. "Hazard n’a pas sa place", peut-on lire sur un autre article de AS consacré au n°7 madrilène. Ici aussi les termes pour décrire la prestation décevante de Hazard sont forts.

"Il n’y a pas de trace de l’Eden Hazard qui a émerveillé tout le monde au Mondial 2018 en Russie ou en Europa League avec Chelsea", constate-t-on.

"Il n’a pas d’influence sur le jeu et est incapable de générer du danger. Il est fade et a tendance à disparaître du terrain au fur et à mesure des minutes. Ce soir, on a vu un côté inquiétant d’Eden Hazard. Les voix qui disent qu’il ne mérite pas d’être titulaire commencent à s’élever dans les rangs des supporters madrilènes."