Un doublé de Lukaku sort l'Inter de l'impasse contre l'Udinese

Alors que son équipe éprouvait des difficultés à se montrer dangereuse – notamment en raison de la suspension de Lautaro Martinez – Romelu Lukaku est venu débloquer la situation à la 64e minute de la rencontre. Le Diable rouge a ramassé un ballon qui traînait dans le coin gauche du rectangle et l’a placé du plat du pied entre les jambes de l’ancien anderlechtois Bram Nuytinck et hors de portée du gardien de l’Udinese Juan Musso (65e).

Sept minutes plus tard, 'Big Rom' s’est présenté au point de penalty suite à une faute sur Alexis Sanchez et n’a pas eu de peine à convertir son tir au but pour s’offrir un 20e but cette saison, un 16e en Serie A. Côté statistique, Lukaku s’est également offert un 11e but lors de ses 11 premiers matches en déplacement en Serie A. Du jamais vu.

Cette victoire permet à l’Inter de ne pas être largué par la Juventus au classement. Les 'Nerazzurri' comptent trois longueurs de retard sur la 'Vieille Dame' et deux points d’avance sur la Lazio qui a un match de moins. La semaine prochaine, l'Inter sera engagé dans le derby face à l'AC Milan.