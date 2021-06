Un Diable, un jour : découvrez Youri Tielemans à travers le regard des gens qui l'aiment (Podcast)

Un Diable, un jour : Youri - Episode 10/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Peter Smeets est l’agent de Youri Tielemans. Il le connait depuis son passage au centre de formation du club d’Anderlecht. Il nous décrit les qualités du joueur qu’il avait déjà remarquées à Neerpede, lorsque Youri était adolescent. Tichke et ses copains habitent près d’Anderlecht et sont bien évidemment des supporters inconditionnels du RSCA. Personnages hauts en couleurs, ils nous donnent leur vision très particulière de l’équipe nationale et se rappellent du petit Youri qui n’habitait pas bien loin. Mohamed Ouahbi était entraineur chez les jeunes d’Anderlecht. Il a été l’un des premiers entraineurs du Diable et le suit depuis ses débuts. Il porte très fort dans son coeur la génération de Youri qu’il a formée et en garde de précieux souvenirs. Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.