Un Diable, un jour : découvrez Yannick Carrasco à travers le regard des gens qui l'aiment (Podcast)

Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale.

Qui connait mieux Yannick Carrasco que sa maman Carmen, une véritable madraza, une maman poule protectrice qui s'est toujours battue pour élever ses 4 enfants. Aujourd'hui encore, les liens entre Yannick et sa maman sont fusionnels. Déjà tout petit, Yannick disait qu'il serait footballer professionnel. Et quand Genk tape à la porte, alors qu'il est âgé de 12 ans, la décision de l'envoyer à 100 kilomètres de chez lui est difficile à prendre pour sa maman. A 16 ans, c'est cette fois Monaco qui souhaite l'engager. Et Yannick a trouvé les mots pour prouver sa motivation et convaincre sa maman. Un véritable esprit guerrier, depuis son plus jeune âge donc.

Nous sommes ensuite partis à la rencontre de supporters des Diables. Luc faisait partie du fanboard de l'Union Belge. C'est à dire qu'il discutait régulièrement avec leurs représentants pour faire valoir les demandes des fans. Aujourd'hui, c'est sa fille Enya qui a repris le flambeau et qui est la première femme à siéger là. Ils se souviennent tout particulièrement du match Hongrie - Belgique à Toulouse pour l'Euro 2016. Ce jour-là, Yannick Carrasco marque son premier but en équipe nationale, et laisse bonne impression pour assurer les années à venir. Depuis lors, Yannick en a fait du chemin, et Luc et Enya aussi...

Enfin, cap sur Diegem où nous avons rencontré Pieter Jacobs. Il est non seulement le fils d'Ariël Jacobs, mais aussi celui qui a repéré Yannick pour le faire venir dans ce club dont il est responsable des jeunes lorsque le diable n'avait que 10 ans. Il nous raconte comment il a découvert ce talent brut, qui montrait déjà toutes ses qualités de leader en plus de ses capacités techniques. Et avec Yannick, Diegem a gagné un tournoi de jeunes prestigieux... Une vraie rage de vaincre qu'il a transmise à ses coéquipiers.