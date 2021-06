Un Diable, un jour : découvrez Thorgan Hazard à travers le regard de ses proches (Podcast)

Un Diable, un jour : Thorgan - Episode 2/10 - 01/06/2021 Découvrez les Diables Rouges à travers le regard des gens qui les aiment ! Le podcast "Un Diable, un jour" recueille les témoignages et histoires personnelles des proches des Diables, allant des membres de la famille, aux professionnels en passant par les amis-collègues et les supporters. Par leurs nombreuses anecdotes, chaque épisode triptyque dresse un portrait intime de notre équipe nationale. Michaël Marcou s’est occupé de Thorgan Hazard lorsqu’il était enfant. Il était son entraineur et son babysitter. Il nous dit tout l’amour qu’il a pour le Diable Rouge et sa famille. Nicolas et Bénédicte sont Obelgix et Fabelga : des supporters devenus ultra-médiatiques durant la coupe du monde 2018 en Russie. Ils nous racontent leur histoire et ce qu’ils pensent de Thorgan. Thierry Hazard a quatre fils dont trois sont aujourd’hui des joueurs de football professionnels accomplis. Il dévoile le caractère de Thorgan et la relation que celui-ci a avec ses frères. Retrouvez tous les épisodes sur Auvio, le site de Vivacité et RTBF Sport.